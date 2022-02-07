Азамат Жолманов назначен заместителем председателя АДГС

Азамат Жолманов. Фото: facebook.com/azamat.zolmanov

Приказом президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Жолманов Азамат Сагатович получил должность замглавы АДГС. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

"Распоряжением главы государства Жолманов Азамат Сагатович назначен заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы", - сказано в сообщении.

Азамат Жолманов окончил Евразийский Национальный Университет им. Л. Н. Гумилева по специальности "международные отношения", а также магистратуру Академии государственного управления при президенте РК.

Имеет свыше 10 лет стажа работы в сфере государственного управления.

Трудовую деятельность начинал экспертом Департамента внешних связей и инвестиций Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.

Работал научным сотрудником, заведующим Сектором и заместителем директора Научно-исследовательского института, заместителем директора Института профессионального развития государственных служащих, директором Карагандинского филиала Академии государственного управления при президенте Республики Казахстан.

До нового приказа был и.о. директора Департамента стратегических разработок и международных программ.

Напомним, что неделю назад Токаев назначил Айнуру Сергазиеву зампредседателя Агентства по делам госслужбы.

Вскоре после этого Сергазиева ответила на слухи о своем богатстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1954965-azamat-zholmanov-naznachen-zamestitelem-predsedatelya-adgs/