Арман Джумабеков получил новую должность после ухода из Миннацэкономики

Арман Джумабеков. Фото: primeminister.kz

Арман Джумабеков назначен руководителем аппарата Агентства по стратегическому планированию и реформам РК. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

"Приказом председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам РК Асета Иргалиева руководителем аппарата агентства назначен Арман Джумабеков", - говорится в сообщении ведомства.

Арман Даирович Джумабеков родился в 1973 году в Акмолинской области. Окончил Карагандинский государственный университет им. Е. Букетова.

Трудовую деятельность начал в 1990 году инспектором Ерейментауского филиала сберегательного банка Целиноградской области.

В разные годы работал в Налоговом комитете по Акмолинской области, Министерстве государственных доходов, Канцелярии премьер-министра РК, Администрации президента.

В период с 2018-го по 2019 год — ответственный секретарь Министерства национальной экономики РК.

В 2019 году — первый вице-министр национальной экономики РК.

С января 2021 года являлся руководителем аппарата МНЭ РК.

Имеет награды: орден "Құрмет" и медаль "Ерең енбегі үшін".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1954928-arman-dzhumabekov-poluchil-novuyu-dolzhnost-posle-uhoda-iz-minnatsekonomiki/