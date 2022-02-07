Арман Джумабеков освобожден от должности главы аппарата Миннацэкономики

Арман Джумабеков. Фото: primeminister.kz

Приказом министра нацэкономики Казахстана Джумабеков Арман Даирович освобождается от должности руководителя аппарата МНЭ в связи с переходом на другую работу, сообщает официальный сайт премьер-министра РК.

Арман Джумабеков родился в 1973 году в Акмолинской области.

Окончил Карагандинский государственный университет им. Е. Букетова.

Трудовую деятельность начал в 1990 году инспектором Ерментауского филиала сберегательного банка Целиноградской области.

В разные годы работал в налоговом комитете по Акмолинской области, Министерстве государственных доходов, Канцелярии премьер-министра, Администрации президента Казахстана.

В период с 2018 по 2019 год занимал пост ответственного секретаря Министерства национальной экономики РК.

В 2019 году был первым вице-министром национальной экономики Казахстана.

С января 2021 года возглавлял аппарат Миннацэкономики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1954861-arman-dzhumabekov-osvobozhden-ot-dolzhnosti-glavy-apparata-minnatsekonomiki/