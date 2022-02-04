Нурлан Кылышбаев назначен главой комитета лесного хозяйства и животного мира

Нурлан Кылышбаев. Фото: primeminister.kz

Нурлан Кылышбаев назначен председателем комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК, об этом сообщается на

"Приказом министра экологии, геологии и природных ресурсов РК Кылышбаев Нурлан Наурызович назначен на должность председателя комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

Нурлан Кылышбаев родился в 1971 году Талдыкоргане.

Окончил Казахский ордена Трудового Красного знамени сельскохозяйственный институт, Гуманитарный институт им. Д.А. Кунаева.

Трудовую деятельность начал в 1993 году ведущим специалистом торгового дома "Талдыкорган – Нижний Новгород".

1994-1996 годы — ведущий инженер Талдыкорганского лесохозяйственного производственного объединения.

1996-1997 годы — служба в органах МВД РК.

1997-1999 годы — помощник акима Талдыкоргана.

1999-2004 годы — консультант, главный специалист, начальник отдела, заместитель начальника управления, начальник управления в аппарате акима Жамбылской области.

2004-2010 годы — президент коммерческой организации.

В 2010-2013 годах занимал руководящие должности в управлении природных ресурсов Алматинской области.

2013-2016 годы — аким Ескельдинского района Алматинской области.

2016-2017 годы — депутат сената парламента РК шестого созыва, член постоянного комитета по социально-культурному развитию и науке.

С сентября 2017 года являлся депутатом сената парламента РК шестого созыва, членом постоянного комитета по финансам и бюджету.

Накануне Нурлан Кылышбаев сложил свои депутатские полномочия в связи с переходом на другую работу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1954548-nurlan-kylyshbaev-naznachen-glavoy-komiteta-lesnogo-hozyaystva-i-zhivotnogo-mira/