Сенат одобрил назначение Галымжана Пирматова на должность главы Нацбанка

Галымжан Пирматов. Фото: kazatomprom.kz

Депутаты сената в ходе пленарного заседания палаты согласились на назначение председателем Национального Банка Республики Казахстан Галымжана Пирматова - его кандидатуру рекомендовал президент, передает корреспондент NUR.KZ.

Озвучил представление главы государства первый заместитель Администрации президента Тимур Сулейменов.

"В соответствии со статьей 44 Конституции Казахстана, глава государства Касым-Жомарт Токаев вносит кандидатуру Галымжана Пирматова на должность председателя Национального банка РК", - сказал Сулейменов.

Сенаторы единогласно проголосовали за его кандидатуру.

Сам Пирматов на заседании сената не присутствовал, так как заболел коронавирусом. В этой связи депутаты попросили его прийти в палату после выздоровления и доложить о своем видении работы финрегулятора.

Напомним, бывший председатель Нацбанка Ерболат Досаев несколько дней назад был назначен акимом Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1954360-galymzhan-pirmatov-naznachen-glavoy-natsbanka/