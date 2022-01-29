Освобожден от должности глава ДГД по Алматинской области

Сырым Дынбаев. Фото: facebook.com/alm.obl.dgd

От занимаемой должности освобожден глава Департамента государственных доходов по Алматинской области Сырым Дынбаев. Об этом корреспонденту NUR.KZ сообщили в пресс-службе Комитета госдоходов.

Уточняется, что Дынбаев ушел с поста по собственному желанию 28 января.

Сырым Дынбаев родился 23 июля 1972 года в Алматинской области.

Сырым Дынбаев возглавлял ДГД Алматинской области с апреля 2020 года. До этого с 2018 года он был заместителем руководителя этого же департамента.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1953636-osvobozhden-ot-dolzhnosti-glava-dgd-po-almatinskoy-oblasti/