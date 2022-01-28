Кемелбек Ойшыбаев освобожден от должности вице-министра информации

Кемелбек Ойшыбаев. Фото: primeminister.kz

Постановлением правительства Ойшыбаев Кемелбек Бактыгулович освобожден от должности вице-министра информации и общественного развития согласно поданному заявлению. Об этом сообщается на официальном сайте премьер-министра.

Кемелбек Ойшыбаев родился в 1977 году в Западно-Казахстанской области.

Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Казахский гуманитарно-юридический университет. Также закончил программу MBA в Geneva Business School (Швейцария).

Трудовую деятельность начал в 2000 году корреспондентом ТОО "ИА "Интерфакс-Казахстан".

В разные годы работал в коммерческих структурах.

В 2015-2016 годах занимал руководящие должности в ТОО "Управляющая компания "Қазмедиа орталығы", а также в Службе центральных коммуникаций при Министерстве информации и коммуникаций РК.

В 2016-2017 годах — председатель правления АО "Телерадиокорпорация "Казахстан".

В 2019-2020 годах — председатель правления НАО "Казахстанский институт общественного развития "Рухани жаңғыру".

С июня 2020 года и по настоящее время являлся вице-министром информации и общественного развития РК.

Напомним, что сегодня Болат Токежанов покинул пост главы Фонда соцмедстрахования. Исполняющим обязанности председателя правления ФМС назначили Айдына Ашуева.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1953573-kemelbek-oyshybaev-osvobozhden-ot-dolzhnosti-vitse-ministra-informatsii/