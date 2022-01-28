Болат Токежанов покинул пост главы Фонда медстрахования

Болат Токежанов. Фото: dialog.egov.kz

Сегодня, 28 января, стало известно о том, что глава Фонда медстрахования Болат Токежанов покинул свой пост. Об этом он сообщил на своей официальной странице в Facebook.

Вспоминая о периоде своего пребывания на посту, Токежанов написал, что тот запомнился ему "тяжелейшим кризисом первого года пандемии, когда сложные решения приходилось принимать за считанные часы".

"Обстоятельства требовали применения неординарных подходов по всему периметру деятельности фонда. Начиная с внедрения новых тарифов до мониторинга оказанной медпомощи, работы с поставщиками медуслуг по объемам и качеству до проведения платежей в форсированном режиме.

Финансирование медпомощи велось в бесперебойном режиме, чтобы обеспечить ежедневно растущие потребности стационаров в коечном фонде, новых лекарственных препаратах, оборудовании, кадрах. Но даже в этих довольно экстремальных условиях борьбы с коронавирусом параллельно шла работа по отработке вопросов ОСМС.

И теперь оглядываясь назад, могу с уверенностью сказать, что коллектив Фонда выдержал сильнейшие испытания в первый год запуска ОСМС, стал более крепким, мобильным и отзывчивым к нуждам потребителей медуслуг", - написал бывший глава ФМС.

В конце поста Токежанов поблагодарил всех, кто помогал ему: коллег из других госорганов, медработников, менеджеров здравоохранения, экспертов отрасли и всех участников системы медицинского страхования, "кто поддерживает принципы солидарности и верит в будущее ОСМС".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1953506-bolat-tokezhanov-pokinul-post-glavy-fonda-medstrahovaniya/