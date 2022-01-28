Айдын Ашуев назначен и.о. председателя правления ФМС

Айдын Ашуев. Фото: Министерство здравоохранения РК

Приказом министра здравоохранения от 27 января исполняющим обязанности председателя правления НАО "Фонд социального медицинского страхования" назначен Ашуев Айдын Жумабекович. Об этом сообщается на официальном сайте Минздрава.

Ашуев Айдын Жумабекович родился 26 октября 1976 года. Окончил Казахскую государственную академию управления по специальности "Экономист".

Начинал свою деятельность менеджером в частной организации.

С 1999 года занимал различные должности в Агентстве Республики Казахстан по статистике.

Имеет опыт работы в страховых организациях.

Занимал ответственные должности в Министерстве юстиции Республики Казахстан, Национальном холдинге "КазАгро", АО "КазАгроГарант", РГП "Резерв" Комитета по государственным материальным резервам Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

С 2016 года по 2019 год работал заместителем генерального директора по экономике и финансам ТОО "Амангельды Газ".

С 2019 года по январь 2021 года занимал должности председателя Комитета по государственным закупкам, председателя Комитета казначейства, ответственного секретаря в Министерстве финансов Республики Казахстан.

С января 2021 года - государственный инспектор Администрации Президента Республики Казахстан.

Напомним, сегодня сообщалось о том, что Болат Токежанов покинул пост главы ФМС, который он занимал с 2020 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1953552-aydyn-ashuev-naznachen-io-predsedatelya-pravleniya-fms/