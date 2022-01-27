Жанар Айтжан освобождена от должности представителя Казахстана при отделении ООН

Жанар Айтжан. Фото: azh.kz

Жанар Айтжан, в соответствии с указом президента, освобождается от должности постоянного представителя Казахстана при отделении ООН и других международных организациях в Женеве. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

"Указом Главы государства Айтжан Жанар Сейдакметкызы освобождена от должности Постоянного представителя Республики Казахстан при Отделении Организации Объединенных Наций и других международных организациях в городе Женеве (Швейцария)", - говорится в сообщении на сайте президента.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1953223-zhanar-aytzhan-osvobozhdena-ot-dolzhnosti-predstavitelya-kazahstana-pri-otdelenii-oon/