Ерлан Алимбаев освобожден от должности замглавы МИДа

Ерлан Алимбаев. Фото: сайт Министерства иностранных дел РК

Ерлан Алимбаев освобожден от должности заместителя министра иностранных дел и назначен на другой пост. Об этом сообщает Акорда на своем официальном сайте.

Распоряжением главы государства Ерлан Алимбаев освобожден от должности заместителя министра иностранных дел РК.

В то же время, указом главы государства он назначен постоянным представителем Казахстана при отделении Организации Объединенных Наций и других международных организациях в городе Женеве (Швейцария).

Ерлан родился 6 января 1975 года в Кызылординской области. В 1996 году окончил Казахский государственный университет имени аль-Фараби, в 2017-м - Женевский Институт дипломатии и международных отношений.

Трудовой путь:

1997-2000 гг. – Референт, атташе, третий секретарь Департамента двустороннего сотрудничества Министерства иностранных дел Республики Казахстан;

2000-2004 гг. – Третий, второй секретарь Посольства Республики Казахстан в Республике Индия;

2004-2006 гг. – советник, Начальник отдела, Начальник управления Департамента Азии и Африки Министерства иностранных дел Республики Казахстан;

2006-2008 гг. - Советник Посольства Республики Казахстан в Республике Корея;

2008-2010 гг. - Заместитель директора Департамента Азии и Африки Министерства иностранных дел Республики Казахстан;

2010-2018 гг. – Советник, советник-посланник Постоянного представительства Республики Казахстан при Отделении ООН и других международных организациях в городе Женеве;

2018-2019 гг. - Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Республики Казахстан, Национальный координатор по вопросам деятельности Шанхайской организации сотрудничества от Республики Казахстан;

2019-2021 гг. - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Индия;

С апреля 2021 года занимал пост заместителя министра иностранных дел.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1953220-erlan-alimbaev-osvobozhden-ot-dolzhnosti-zamglavy-mida/