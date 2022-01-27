Ерлан Алимбаев освобожден от должности замглавы МИДа

Ерлан Алимбаев освобожден от должности заместителя министра иностранных дел и назначен на другой пост. Об этом сообщает Акорда на своем официальном сайте.
Распоряжением главы государства Ерлан Алимбаев освобожден от должности заместителя министра иностранных дел РК.
В то же время, указом главы государства он назначен постоянным представителем Казахстана при отделении Организации Объединенных Наций и других международных организациях в городе Женеве (Швейцария).
Ерлан родился 6 января 1975 года в Кызылординской области. В 1996 году окончил Казахский государственный университет имени аль-Фараби, в 2017-м - Женевский Институт дипломатии и международных отношений.
Трудовой путь:
- 1997-2000 гг. – Референт, атташе, третий секретарь Департамента двустороннего сотрудничества Министерства иностранных дел Республики Казахстан;
- 2000-2004 гг. – Третий, второй секретарь Посольства Республики Казахстан в Республике Индия;
- 2004-2006 гг. – советник, Начальник отдела, Начальник управления Департамента Азии и Африки Министерства иностранных дел Республики Казахстан;
- 2006-2008 гг. - Советник Посольства Республики Казахстан в Республике Корея;
- 2008-2010 гг. - Заместитель директора Департамента Азии и Африки Министерства иностранных дел Республики Казахстан;
- 2010-2018 гг. – Советник, советник-посланник Постоянного представительства Республики Казахстан при Отделении ООН и других международных организациях в городе Женеве;
- 2018-2019 гг. - Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Республики Казахстан, Национальный координатор по вопросам деятельности Шанхайской организации сотрудничества от Республики Казахстан;
- 2019-2021 гг. - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Индия;
- С апреля 2021 года занимал пост заместителя министра иностранных дел.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1953220-erlan-alimbaev-osvobozhden-ot-dolzhnosti-zamglavy-mida/