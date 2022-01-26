Токаев назначил послов в Бруней-Даруссаламе, Бангладеш и Шри-Ланке

Булат Сугурбаев. Фото: МИД РК

Чрезвычайный и полномочный посол РК в Малайзии Сугурбаев Булат Булатович назначен чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Бруней-Даруссаламе по совместительству, сообщает официальный сайт Акорды.

Булат Сугурбаев родился в столице в 1983 году. Окончил Институт международных отношений Евразийского национального университета им. Л. Гумилева.

Работает в системе министерства иностранных дел Казахстана с 2005 года.

2005 - 2008 годы - атташе, третий секретарь Департамента Азии и Африки МИД РК.

2008 - 2012 годы - третий, второй, первый секретарь Посольства РК в Сингапуре, аккред. в Австралии и Новой Зеландии.

2012 - 2013 год – руководитель Управления имиджевой работы Комитета международной информации МИД РК.

2013 - 2015 годы - заместитель председателя Комитета международной информации МИД РК.

2015 - 2021 годы - директор Департамента Америки МИД РК;

В 2021 году был назначен чрезвычайным и полномочным послом РК в Малайзии.

Сообщается также, что чрезвычайный и полномочный посол РК в Индии Жалгасбаев Нурлан Адельевич назначен чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка, в Бангладеш, в Непале, в Королевстве Бутан, в Мальдивской Республике по совместительству.

Нурлан Жалгасбаев. Фото: МИД РК

Нурлан Жалгасбаев родился 2 апреля 1970 года в Актюбинской области. Окончил Петрозаводский государственный университет.

Свою дипломатическую карьеру начал в 1993 году в качестве референта Управления стран Азии.

Работал в Центральном аппарате МИД РК на различных должностях, в том числе возглавлял Департамент многостороннего сотрудничества, Департамент международных организаций и проблем безопасности и Департамент Европы.

Работал в посольствах Казахстана в Литве, Грузии, Норвегии, Италии и в постоянном представительстве РК при ООН в Нью-Йорке. С 1999 по 2000 годы являлся заместителем шефа протокола президента РК.

С 2016 по 2019 год работал в СВМДА.

До назначения послом Казахстана в Индии являлся директором Департамента многостороннего сотрудничества МИД РК.

Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника II класса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1953007-tokaev-naznachil-poslov-v-bruney-darussalame-bangladesh-i-na-shri-lanke/