"Решение далось мне нелегко": Айнур Карбозова покинула пост главы ЦМП

Айнур Карбозова. Фото: Facebook / Ainur Karbozova

Айнур Карбозова покинула АО "Центр международных программ", который возглавляла с 2019 года. Об итогах работы на высоком посту Карбозова поделилась на своей Facebook-странице.

"На этой неделе я завершила работу в ЦМП. Очень жаль, что мой уход из ЦМП происходит на фоне поручения президента Касым-Жомарта Токаева о необходимости переориентирования "Болашака".

Хочу для ясности уточнить, что решение об уходе я приняла задолго до, и оно далось мне нелегко, учитывая, сколько положительных изменений мне удалось внести за два с половиной года в качестве президента ЦМП", - пояснила Айнур Багдатовна.

Она также выделила самые важные достижения на посту главы центра:

упразднены бесконечные квотные категории; отменена языковая подготовка, как итог, ежегодная экономия составляет 1,3 млрд тенге; в конкурсе теперь могут участвовать только претенденты с наличием безусловного (Unconditional) приглашения от топовых университетов, за исключением претендентов из сел; повышено требование к знанию государственного языка; сокращены туры отбора с 6-ти до 3-х. Первый и второй туры конкурсного отбора проводятся онлайн в автоматизированной системе с помощью аудио- и видеофиксации в сопровождении античитинговой программы и автоматическим шифрованием ФИО; перечень приоритетных специальностей и формируется с учетом среднесрочного прогноза потребности рынка труда (и утверждается комиссией в составе представителей госорганов, вузов, общественных деятелей и организаций); в период первой волны пандемии в 2020 году были успешно проведены переговоры с зарубежными университетами по предоставлению скидок на обучение, что позволило сэкономить более 500 млн тенге; упразднены неуместные траты вроде третьего вице-президента и представителей ЦМП за рубежом; с января 2020 года штат сокращен со 120 до 110 работников с увеличением зарплаты на 30%, затем в 2021 году - до 100 работников с повышением зарплаты на дополнительные 10%.

Карбозова отметила, что, будучи главой центра, уделяла много внимания антикоррупционной стороне работы.

"Сразу со вступлением в должность руководителя ЦМП я лично пригласила Антикоррупционное агентство проверить центр, и это, мягко говоря, оказалось верным решением - отчет о деятельности ЦМП, включая коррупционные составляющие, наверняка все еще доступны общественности на сайте Антикора и в моей ленте тоже", - написал экс-глава МЦП.

По ее данным, в результате усиленного контроля в бюджет возмещено более 1,6 млрд тенге стипендиатами, невыполнившими обязательства.

"Самым важным качественным результатом я считаю то, что мы с карательного контрольного органа мониторинга обучения стипендиатов и отработки выпускников, при этом соблюдая наши основные обязательства по мониторингу, смогли переформатироваться в надежного партнера, сопровождающего в вопросах организации обучения и трудоустройства.

Я также очень горжусь тем, что отношения между ЦМП и Ассоциацией выпускников "Болашак" как никогда вышли на качественно новый уровень, так как у нас цель одна – мобилизация болашаковцев и их достижений во благо нашей Родины.

Уверена моя активная работа по грамотному продвижению как выпускников, так и в целом Программы через всевозможные коммуникационные каналы, СМИ, повысила уровень доверия казахстанцев как к "Болашак", так и ЦМП.

Надеюсь, остаться в памяти коллег, стипендиатов и выпускников программы "Болашак" как руководитель, который буквально был доступен 24/7 и жил на работе! Еще раз выражаю благодарность всем, кто принял участие в достигнутых качественных изменениях", - заключила Карбозова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1952602-reshenie-dalos-mne-nelegko-aynur-karbozova-pokinula-post-glavy-tsmp/