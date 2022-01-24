Ибулла Серди назначен исполняющим обязанности председателя правления "КазТрансГаз"

Ибулла Серди. Фото: ica.kz

Ибулла Серди назначен исполняющим обязанности председателя правления АО "КазТрансГаз", сообщается на официальном сайте Казахстанской фондовой биржи.

На KASE опубликован документ касательно изменений в составе правления. В нем говорится, что решением совета директоров АО "КазТрансГаз" от 14 января Ибулла Серди назначен исполняющим обязанности председателя правления.

Ранее Серди занимал должность первого заместителя председателя правления.

Отмечается, что с учетом изменений правление АО "КазТрансГаз" состоит из семи человек.

Кайрат Шарипбаев исключен из состава.

Ранее мы сообщали, что Кайрат Шарипбаев был досрочно освобожден от должности председателя правления "КазТрансГаз".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1952638-ibulla-serdi-naznachen-ispolnyayuschim-obyazannosti-predsedatelya-pravleniya-kaztransgaz/