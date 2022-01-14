Жаслан Мадиев назначен первым заместителем главы МЦРИАП

Жаслан Мадиев. Фото: primeminister.kz

Постановлением правительства Республики Казахстан Мадиев Жаслан Хасенович назначен на должность первого вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, сообщает официальный сайт премьер-министра Казахстана.

Мадиев родился в 1983 году в Алматы.

Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Колумбийский университет, Массачусетский технологический институт.

Трудовую деятельность начал в 2004 году специалистом Управления по работе с международными финансовыми институтами Департамента международных отношений АО «Альянс Банк».

С 2007 по 2008 год работал главным менеджером Департамента корпоративного финансирования АО «Фонд устойчивого развития «Казына».

В 2008 году работал в Центре стратегического анализа и исследований Администрации президента Республики Казахстан, АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына».

2009 - 2010 годы - заместитель председателя правления АО «Kazyna Capital Management».

2010 - 2014 год - управляющий директор-член, заместитель председателя правления АО «Банк развития Казахстана».

C 2014 по 2015 год занимал руководящие должности в структуре Национального Банка РК.

В 2017 - 2018 годах являлся и.о. вице-президента, вице-президентом по финансам АО «Национальная компания «Казахстан Темир Жолы».

В 2018 году назначен председателем правления по финансам АО «Национальная компания «Казахстан Темир Жолы».

В 2019 - 2020 годы - вице-министр национальной экономики Республики Казахстан.

С октября 2020 года и по настоящее время занимал должность заместителя председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1951105-zhaslan-madiev-naznachen-pervym-vitse-ministrom-tsifrovogo-razvitiya-innovatsiy-i-aerokosmicheskoy-promyshlennosti/