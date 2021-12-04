Аким Актобе получил еще одну должность

Асхат Шахаров. Фото: facebook.com/ashat.shaharov.14

Аким Актобе Асхат Шахаров получил еще одну должность. Он назначен главой областной Ассоциации боевых искусств. Об этом сообщается на официальном сайте Ассоциации боевых искусств Казахстана.

Генеральный директор АБИК Абат Имамбаев представил спортивной общественности региона нового главу Ассоциации боевых искусств по Актюбинской области Асхата Шахарова.

Отмечается, что в прошлом он был известным спортсменом, является заслуженным мастером спорта по дзюдо и самбо, бронзовый призер чемпионата мира по дзюдо, трехкратный чемпион мира по самбо, двукратный обладатель кубка мира, трехкратный чемпион Азии, участник Олимпийских игр в Сиднее.

Комментируя назначение, руководство казахстанской ассоциации выразило уверенность, что это придаст новый импульс развитию в регионе боевых искусств, детского и юношеского спорта, а также обеспечит доступность спорта для всех жителей.

Акимом Актобе Асхат Шахаров был назначен в марте 2020 года. 3 октября текущего года его с днем рождения поздравили ставшие известными в Казахстане парни из Африки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1945270-akim-aktobe-poluchil-esche-odnu-dolzhnost/