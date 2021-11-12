Экс-глава УОЗ Алматы Камалжан Надыров получил новую должность (фото)

Камалжан Надыров. Фото: amu.kz

Бывший глава УОЗ города Алматы Камалжан Надыров был назначен ректором медуниверситета "Астана". Об этом сообщается на официальном сайте вуза.

Как сообщила пресс-служба, 12 ноября на всеобщем собрании руководства и сотрудников "Медицинского университета "Астана" представили нового ректора учебного заведения. Им стал бывший глава УОЗ города Алматы Камалжан Надыров.

Кроме того, объявили нового председателя Совета директоров - Бахытжана Сексенбаева, а также нового независимого директора – Дамира Суентаева.

Камалжан Надыров. Фото: amu.kz

Нового ректора представлял коллективу министр здравоохранения РК Алексей Цой. Он сообщил, что решение назначить Надырова на новый пост было принято конкурсной комиссией.

Камалжан Надыров родился в 1983 году в городе Алматы. Является выпускником Казахского государственного медицинского университета им. С.Д. Асфендиярова.

Также обучался в университете "Туран" и в Высшей школе общественного здравоохранения. В разные годы проходил обучение в Duke University, The Fuqua School of Business (США), Parkway College (Сингапур), группе клиник Florence Nightingale (Турция), Oxford Social Health Insurance system (Германия).

Является Магистром делового администрирования по специальности "Общественное здравоохранение" (МВА) и Магистром делового администрирования по специальности "Бизнес администрирование" (Execuitive MBA).

С 2007 по 2014 год работал в Научном центре урологии им. Б.У. Джарбусынова клиническим ординатором, заведующим отделом, заместителем генерального директора.

В структуре министерства здравоохранения работает с 2014 года. Занимал должность заместителя директора Департамента стандартизации медицинских услуг.

С 2016 по 2017 год возглавлял Республиканский диагностический центр — директор филиала University Medical Center.

С 2017 по 2018 год – руководитель Управления здравоохранения города Астаны.

С марта 2018 по март 2019 года – руководитель Управления общественного здравоохранения города Астаны (в настоящее время - Нур-Султан).

С 2019 по 2020 год – вице-министр здравоохранения РК.

С июня по октябрь 2020 года – руководитель Управления общественного здоровья Алматы.

Надыров за время работы удостоился ряда медалей и наград: медали "Ерен еңбегі үшін", "Единства народа Казахстана", нагрудные знаки "Денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі үшін", "Денсаулық сақтау ісінің үздігі".

Алексей Цой представляет Камалжана Надырова. Фото: amu.kz

Напомним, что в прошлом году, когда Камалжан Надыров был главой УОЗ Алматы, в ведомстве начались проверки касательно использования выделенных на борьбу с коронавирусом средств.

Позже стало известно, что Надыров покинул свой пост. Чиновник вскоре после этого объяснил, почему решил принять такое решение.

Весной текущего года экс-глава УОЗ получил новую должность - он стал председателем правления Республиканского центра развития здравоохранения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1941910-eks-glava-uoz-almaty-kamalzhan-nadyrov-poluchil-novuyu-dolzhnost-foto/