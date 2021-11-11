Токаев назначил посла в Алжире и Тунисе

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Лама Шариф Кайрат Каирбекулы получил новую должность, сообщается на официальном сайте Акорды.

Указом главы государства чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Арабской Республике Египет Лама Шариф Кайрат Каирбекулы назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Алжирской Народно-Демократической Республике, Тунисской Республике по совместительству, говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня стало известно, что депутаты сената на пленарном заседании палаты избрали на должность судьи Верховного Суда Республики Казахстан Берика Нажмиденова. Соответствующее представление на рассмотрение палаты внес глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1941730-tokaev-naznachil-posla-v-alzhire-i-tunise/