Берика Нажмиденова избрали судьей Верховного суда

Берик Нажмиденов. Фото: официальный сайт министерства финансов РК

Депутаты сената на пленарном заседании палаты избрали на должность судьи Верховного Суда Республики Казахстан Берика Нажмиденова, передает корреспондент NUR.KZ.

Соответствующее представление на рассмотрение палаты внес глава государства Касым-Жомарт Токаев. Оно основано на рекомендации Высшего судебного совета РК.

Зачитал представление руководитель представительства президента РК в парламенте Бейбит Исабаев.

"На ваше рассмотрение внесено представление главы государства об избрании Берика Нажмиденова на должность судьи Верхового суда.

Он специалист с большим опытом работы в области финансового контроля и государственного аудита. Последние пять лет работал в сфере Минфина. В настоящее время возглавляет Комитет внутреннего государственного контроля Минфина. Имеет высшее экономическое и юридическое образование, магистр экономики и бизнеса.

Берик Нажмиденов тесно сотрудничает с Верховным судом при обсуждении и разработке постановлений Верховного суда по вопросам судебной практики при рассмотрении экономических и финансовых споров. Он достоин быть судьей Верховного суда. Высший судебный совет также считает, что Берик Нажмиденов - достойная кандидатура на должность судьи Верховного суда. Уважаемые депутаты, прошу поддержать данное предложение главы государства", - зачитал он.

В свою очередь председатель комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам сената Владимир Волков сообщил, что комитет пришел к заключению рекомендовать сенату парламента избрать Нажмиденова Берика Тулеутаевича на должность судьи Верховного суда.

Сенаторы единогласно поддержали его кандидатуру на должность судьи Верховного суда.

Нажмиденов Берик Тулеутаевич родился в 1979 году. Имеет высшее юридическое образование.

С 2002 по 2012 годы работал ведущим специалистом - ведущим контролером-ревизором, главным специалистом - главным контролером-ревизором, начальником отдела контроля №5, начальником отдела контроля №3, заместителем начальника инспекции финансового контроля по Павлодарской области комитета финансового контроля Минфина РК.

В 2012 - 2014 годы руководил управлением анализа, планирования, отчетности контрольных мероприятий комитета финансового контроля Минфина.

С 2014 по 2016 год возглавлял инспекцию финансового контроля по Карагандинской области комитета финансового контроля министерства финансов.

В 2016 году назначен заместителем председателя комитета внутреннего государственного аудита Минфина. Занимал эту должность до 2020 года.

С 2020 года и по настоящее время является председателем комитета внутреннего государственного аудита министерства финансов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1941639-berika-nazhmidenova-izbrali-sudey-verhovnogo-suda/