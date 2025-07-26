Доллар за 550 тенге начали продавать некоторые казахстанские обменники
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Тенге вновь подешевел в казахстанских обменниках - некоторые пункты обмена валюты в субботу, 26 июля, начали продавать доллар за 550 тенге, передает NUR.KZ.
По информации Kurs.kz, к вечеру субботы обменники выставили следующие цены купли-продажи валюты:
- Астана: покупка – от 541 до 542 тенге, продажа – от 548 до 549 тенге;
- Алматы: покупка – от 544 до 547,8 тенге, продажа – от 548,8 до 549,5 тенге;
- Шымкент: покупка – от 545 до 547 тенге, продажа – от 548 до 550 тенге.
Накануне мы писали, что доллар прибавил 2,79 тенге в течение дня. В итоге средневзвешенный курс достиг 544,87 тенге.
При этом рост продолжался почти всю текущую неделю: с 21 июля доллар прибавил на бирже уже более 15 тенге (с 529,44 до 544,87 тенге).
Такая же динамика наблюдается у евро: плюс свыше 22 тенге за неделю. А средневзвешенный курс достиг уже 639,18 тенге.
В свою очередь обменные пункты следят за ходом торгов и меняют свои курсы согласно актуальным значениям. Так, доллар и евро продолжают обновлять рекорды.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2269245-dollar-za-550-tenge-nachali-prodavat-nekotorye-kazahstanskie-obmenniki/
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