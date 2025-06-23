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    Финансы

      Нацкомпании заработали миллиарды в Казахстане: какой суммой они "поделятся" с государством

      Опубликовано:

      Купюры тенге на столе
      Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

      Нацкомпании в Казахстане заработали почти 1,6 трлн тенге. Часть этих средств они выплатят государству – в некоторых случаях дивиденды равны почти 100% от дохода. Подробности читайте на NUR.KZ.

      Государство играет заметную роль в экономике страны. По данным портала Ranking.kz, на 1 мая 2025 года в Казахстане зарегистрировано 25,5 тыс. предприятий с государственным участием – это около 6% от общего числа.

      Особое значение имеют национальные компании, работающие в ключевых отраслях. В 2024 году их совокупный доход превысил 4,5 трлн тенге – почти на 20% больше по сравнению с 2023 годом. Чистая прибыль составила 1,6 трлн тенге.

      Чистая прибыль нацкомпаний в Казахстане достигла 1,6 трлн тенге в 2024 году
      Прибыль нацкомпаний. Инфографика: ranking.kz

      Чистая прибыль нацкомпаний распределяется следующим образом:

      • выплата дивидендов акционерам (в том числе государству);
      • сохранение средств для развития компании.

      До недавнего времени в Казахстане действовало постановление, обязывающее национальные компании направлять не менее 70% прибыли на дивиденды. Однако не все компании следуют этому правилу.

      Тем не менее, многие все же регулярно делятся прибылью. Так, Национальный управляющий холдинг "Байтерек" выплатил дивиденды за 2024 год в размере 61,2 млрд тенге.

      Его дочерние организации, вроде "Отбасы банка", "Банка развития Казахстана", Qazaqstan Investment Corporation, "Аграрной кредитной корпорации", "Казахстанской жилищной компании", Фонда "Даму" и "Экспортно-кредитного агентства Казахстана" в сумме выплатили 243,7 млрд тенге.

      Дивиденды нацкомпаний
      Дивиденды нацкомпаний. Инфографика: ranking.kz

      Аналогичная картина и в других крупных структурах.

      Например, на текущий момент сумма дивидендов по компаниям, которые входят в "Самрук-Қазына" уже превысила 1 трлн тенге. Притом, что часть компаний пока не объявило о дивидендах, а некоторые заявили, что в этот раз их не будет.

      Дивиденды нацкомпаний
      Дивиденды нацкомпаний. Инфографика: ranking.kz

      Таким образом, национальные компании остаются одними из крупнейших игроков в экономике Казахстана. Эффективность их работы напрямую влияет на наполнение бюджета, устойчивость ключевых секторов и реализацию государственных программ.

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