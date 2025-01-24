Доллар резко подешевел перед выходными в Казахстане

Курс доллара снизился сразу на 4 тенге на Казахстанской фондовой бирже перед выходными - об этом свидетельствуют данные с сайта KASE, передает NUR.KZ.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 517,84 тенге, снизившись на 4,35 тенге.

Согласно данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, покупка и продажа доллара в казахстанских банках второго уровня осуществляется по следующему курсу:

в Астане : покупка - 513,8-514 тенге, продажа - 523,5-524,5 тенге;

: покупка - 513,8-514 тенге, продажа - 523,5-524,5 тенге; в Алматы: покупка - 513,8-519,9 тенге, продажа - 520-522,9 тенге.

А по данным портала Kurs.kz, в казахстанских обменниках сегодня купить и продать доллары можно по следующим ценам:

в Астане : покупка - 515-519 тенге, продажа - 520-525 тенге;

: покупка - 515-519 тенге, продажа - 520-525 тенге; в Алматы: покупка - 510-520, продажа - 518-524 тенге.

Напомним, в среду, 22 января, курс доллара упал сразу на 6 тенге по итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже.