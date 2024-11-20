Блокировать рискованные денежные переводы будет KCSD в Казахстане

Казахстанский центральный депозитарий ценных бумаг добавил в список причин, по которым он может отказать в денежных переводах, операции, несущие санкционные риски. Подробности читайте на NUR.KZ.

Казахстанский центральный депозитарий ценных бумаг (KCSD) может управлять отдельными банковскими операциями. Ведомство открывает и ведет банковские счета как физических, так и юридических лиц, а также осуществляет обмен и перевод денежных средств.

При этом у KCSD существует целый ряд правил, которые должны соблюдать клиенты депозитария, чтобы их операции не были заблокированы. С 4 декабря причин для отказа в проведении банковских операций станет больше.

Как сообщает Казахстанский центральный депозитарий ценных бумаг, теперь банковская операция будет блокироваться, если есть вероятность, что она приведет к ненужным рискам для самого KCSD или для его клиентов.

"Поправка разработана в целях минимизации рисков, присущих деятельности Центрального депозитария, возможных ввиду неисполнения требований OFAC, учетных организаций и/или обслуживающих банков при установлении ими требований, ограничений и/или особых условий, оказывающих непосредственное влияние на деятельность Центрального депозитария", – сообщается в пресс-релизе KCSD.

Отметим, OFAC является подразделением Министерства финансов США, которое следит за соблюдением экономических и торговых санкций.

Другими словами, Центральный депозитарий будет блокировать банковские операции, которые могут привести к негативным последствиям, например, к введению американских санкций в отношении KCSD или его клиентов.

Напомним, казахстанские компании ранее неоднократно попадали в санкционные списки США и Великобритании за различные нарушения.