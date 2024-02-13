Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Не народное" IPO: аналитики раскритиковали процедуру размещения Air Astana

Опубликовано:

Столбчатые диаграммы
Изучение отчета. Иллюстративное фото: freepik.com

Air Astana объявила об успешном первичном размещении ее акций сразу на трех фондовых биржах. Но в отличие от предыдущих отечественных компаний, казахстанцы не были в приоритете, передает NUR.KZ.

IPO крупнейшего авиаперевозчика страны состоялось 9 февраля 2024 года.

Как отмечается в сообщении компании, стоимость одной акции составила 2,375 доллара США, что было приблизительно равно 1 073,83 тенге по курсу Нацбанка на момент размещения. Одна глобальная депозитарная расписка (ГДР), содержащая четыре акции, стоила 9,5 доллара (примерно 4 295 тенге).

Однако итоги и процедура проведения размещения оказались не такими, как должно быть при "Народном IPO".

Про казахстанцев забыли

Как отмечают аналитики, предыдущие IPO крупных казахстанских компаний проходили в формате именно "народного" размещения.

Например, при проведении IPO компании "КазМунайГаз" отмечалось, что приоритет будет отдаваться розничным инвесторам-гражданам РК, и тем самым будет обеспечиваться формат народного IPO.

Однако в случае Air Astana подобного не наблюдается.

Девушка указывает на диаграммы
Диаграммы. Иллюстративное фото: pixabay.com

"То, что это будет вообще не народное IPO, было ясно с самого начала, когда объявили двойной листинг. Но точно так же проводил размещение "Казатомпром" – однако его роуд-шоу длилось три недели, а не одну неделю с хвостиком, как у AirAstana.

Это значит, что процессы таймингов Лондонской биржи позволяли провести размещение чуть дольше, но "Самрук-Казына" и BAE ими просто не воспользовались или не договорились", – указывают аналитики.

При этом отмечается, что не участвовавшие в IPO смогут получить желанные акции.

Аллокация всего 30%

При предыдущих публичных размещениях отечественных компаний приоритет отдавался казахстанцам. То есть именно инвесторы из нашей страны получали больше возможности приобрести акции, а уже затем – иностранные.

Однако в случае Air Astana никаких преимуществ отечественные розничные инвесторы не получили. При этом они столкнулись с низкой аллокацией (распределением акций) – всего около 30%.

"Размещение есть, аллокации нет. Это просто провал. Когда начались торги в режиме пре-маркета на Лондонской бирже и бирже МФЦА у большей части клиентов, судя по всему, так и не было аллокации.

То есть не было понимания сколько акций или ГДР они получат из своей заявки. Деньги были заблокированы, бумаг не было", – указывается в источнике.

Это означает, что даже при подаче заявки на покупку, например, 100 акций брокер мог предоставить инвестору лишь 30. А желавшие купить ГДР розничные инвесторы могли вовсе не получить их из-за большого спроса на LSE и AIX.

"Само размещение, которое откладывали двенадцать лет, проведено настолько далеко от принципов "Народного IPO", что впору президенту, который требовал провести это размещение, задавать свои вопросы – как так получилось", – отмечают аналитики.

Ранее мы рассказывали, как купить акции Air Astana, если вы не участвовали в IPO.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2060371-ne-narodnoe-ipo-analitiki-raskritikovali-protseduru-razmescheniya-air-astana/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.