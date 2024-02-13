"Не народное" IPO: аналитики раскритиковали процедуру размещения Air Astana

Air Astana объявила об успешном первичном размещении ее акций сразу на трех фондовых биржах. Но в отличие от предыдущих отечественных компаний, казахстанцы не были в приоритете, передает NUR.KZ.

IPO крупнейшего авиаперевозчика страны состоялось 9 февраля 2024 года.

Как отмечается в сообщении компании, стоимость одной акции составила 2,375 доллара США, что было приблизительно равно 1 073,83 тенге по курсу Нацбанка на момент размещения. Одна глобальная депозитарная расписка (ГДР), содержащая четыре акции, стоила 9,5 доллара (примерно 4 295 тенге).

Однако итоги и процедура проведения размещения оказались не такими, как должно быть при "Народном IPO".

Про казахстанцев забыли

Как отмечают аналитики, предыдущие IPO крупных казахстанских компаний проходили в формате именно "народного" размещения.

Например, при проведении IPO компании "КазМунайГаз" отмечалось, что приоритет будет отдаваться розничным инвесторам-гражданам РК, и тем самым будет обеспечиваться формат народного IPO.

Однако в случае Air Astana подобного не наблюдается.

Диаграммы. Иллюстративное фото: pixabay.com

"То, что это будет вообще не народное IPO, было ясно с самого начала, когда объявили двойной листинг. Но точно так же проводил размещение "Казатомпром" – однако его роуд-шоу длилось три недели, а не одну неделю с хвостиком, как у AirAstana.

Это значит, что процессы таймингов Лондонской биржи позволяли провести размещение чуть дольше, но "Самрук-Казына" и BAE ими просто не воспользовались или не договорились", – указывают аналитики.

При этом отмечается, что не участвовавшие в IPO смогут получить желанные акции.

Аллокация всего 30%

При предыдущих публичных размещениях отечественных компаний приоритет отдавался казахстанцам. То есть именно инвесторы из нашей страны получали больше возможности приобрести акции, а уже затем – иностранные.

Однако в случае Air Astana никаких преимуществ отечественные розничные инвесторы не получили. При этом они столкнулись с низкой аллокацией (распределением акций) – всего около 30%.

"Размещение есть, аллокации нет. Это просто провал. Когда начались торги в режиме пре-маркета на Лондонской бирже и бирже МФЦА у большей части клиентов, судя по всему, так и не было аллокации.

То есть не было понимания сколько акций или ГДР они получат из своей заявки. Деньги были заблокированы, бумаг не было", – указывается в источнике.

Это означает, что даже при подаче заявки на покупку, например, 100 акций брокер мог предоставить инвестору лишь 30. А желавшие купить ГДР розничные инвесторы могли вовсе не получить их из-за большого спроса на LSE и AIX.

"Само размещение, которое откладывали двенадцать лет, проведено настолько далеко от принципов "Народного IPO", что впору президенту, который требовал провести это размещение, задавать свои вопросы – как так получилось", – отмечают аналитики.

Ранее мы рассказывали, как купить акции Air Astana, если вы не участвовали в IPO.