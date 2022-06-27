Курсы криптовалют к доллару на 27 июня 2022

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О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 27 июня 2022, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $255.38. Сегодня актив торгуется на уровне $21,330.68075641*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.003 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 27 июня 2022 составляет $0.06570447*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $13.53. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,233.33418489*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0399. На данный момент актив торгуется на уровне $0.99210921*.

True USD со вчерашнего дня остался на прежнем уровне. Курс TUSD 27 июня 2022 составляет $1.00068451*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $2.14. Актив торгуется на уровне $58.45675609*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.93. Актуальная стоимость криптовалюты – $16.95352858*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0015. Криптовалюта сегодня стоит $0.36539728*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00705. На данный момент актив торгуется на уровне $0.0732547*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1975783-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-27-iyunya-2022/