Курсы криптовалют к доллару на 26 июня 2022

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О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 26 июня 2022, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $125.75. Сегодня актив торгуется на уровне $21,289.15815837*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00096 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 26 июня 2022 составляет $0.06486096*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $9.64. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,218.20118861*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0678. На данный момент актив торгуется на уровне $0.99172656*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0001. Курс TUSD 26 июня 2022 составляет $1.0007318*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $3.42. Актив торгуется на уровне $57.47449746*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.10. Актуальная стоимость криптовалюты – $16.28618053*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0028. Криптовалюта сегодня стоит $0.36451918*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00023. На данный момент актив торгуется на уровне $0.06755456*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1975705-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-26-iyunya-2022/