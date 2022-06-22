Курсы криптовалют к доллару на 22 июня 2022

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О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 22 июня 2022, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $297.71. Сегодня актив торгуется на уровне $21,061.0329574*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00137 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 22 июня 2022 составляет $0.06469344*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $41.45. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,146.95865493*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0218. На данный момент актив торгуется на уровне $0.86176189*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0002. Курс TUSD 22 июня 2022 составляет $1.00112606*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $1.61. Актив торгуется на уровне $53.48189006*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.81. Актуальная стоимость криптовалюты – $16.36186544*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0023. Криптовалюта сегодня стоит $0.32893557*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00233. На данный момент актив торгуется на уровне $0.06537935*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1975159-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-22-iyunya-2022/