Курсы криптовалют к доллару на 8 июня 2022

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О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 8 июня 2022, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $451.51. Сегодня актив торгуется на уровне $30,443.79038121*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00007 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 8 июня 2022 составляет $0.08123168*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $21.43. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,794.26066852*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0289. На данный момент актив торгуется на уровне $0.99601098*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0001. Курс TUSD 8 июня 2022 составляет $1.00077662*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $1.10. Актив торгуется на уровне $63.15357284*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.16. Актуальная стоимость криптовалюты – $21.47992971*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0081. Криптовалюта сегодня стоит $0.40086121*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00021. На данный момент актив торгуется на уровне $0.08040836*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1973104-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-8-iyunya-2022/