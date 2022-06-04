Курсы криптовалют к доллару на 4 июня 2022

Көрнекі фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

По данным блокчейн-экосистемы Binance, ситуация на рынке криптовалют сегодня, 4 июня 2022, следующая.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $969.84. Сегодня актив торгуется на уровне $29,780.10073663*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00858 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 4 июня 2022 составляет $0.08089136*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $74.67. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,772.04573693*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0674. На данный момент актив торгуется на уровне $0.98357993*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $2.70. Актив торгуется на уровне $62.46711787*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.92. Актуальная стоимость криптовалюты – $21.7856817*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0224. Криптовалюта сегодня стоит $0.39382562*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00287. На данный момент актив торгуется на уровне $0.0806565*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1972518-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-4-iyunya-2022/