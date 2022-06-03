Курсы криптовалют к доллару на 3 июня 2022

По данным блокчейн-экосистемы Binance, ситуация на рынке криптовалют сегодня, 3 июня 2022, следующая.
Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $793.33. Сегодня актив торгуется на уровне $30,138.59116117*.
Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00324 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 3 июня 2022 составляет $0.0838192*.
Курс Ethereum к доллару увеличился на $13.11. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,820.00196174*.
Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0641. На данный момент актив торгуется на уровне $1.00136135*.
Криптовалюта Litecoin окрепла на $2.20. Актив торгуется на уровне $63.54136657*.
Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.64. Актуальная стоимость криптовалюты – $22.10460386*.
Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0147. Криптовалюта сегодня стоит $0.39898056*.
Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00208. На данный момент актив торгуется на уровне $0.08172063*.
*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1972364-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-3-iyunya-2022/