Курсы криптовалют к доллару на 30 мая 2022

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По данным блокчейн-экосистемы Binance, ситуация на рынке криптовалют сегодня, 30 мая 2022, следующая.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $1,389.17. Сегодня актив торгуется на уровне $29,515.20898821*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00278 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 30 мая 2022 составляет $0.08110282*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $105.42. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,817.56353936*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0911. На данный момент актив торгуется на уровне $0.96988151*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $3.40. Актив торгуется на уровне $63.97791148*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $1.46. Актуальная стоимость криптовалюты – $23.39566117*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0157. Криптовалюта сегодня стоит $0.38944544*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.0038. На данный момент актив торгуется на уровне $0.0825404*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1971573-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-30-maya-2022/