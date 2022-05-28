Курсы криптовалют к доллару на 28 мая 2022

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По данным блокчейн-экосистемы Binance, ситуация на рынке криптовалют сегодня, 28 мая 2022, следующая.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $203.43. Сегодня актив торгуется на уровне $28,810.26944804*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00003 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 28 мая 2022 составляет $0.08075441*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $3.19. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,759.55243263*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0044. На данный момент актив торгуется на уровне $0.94381285*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $0.50. Актив торгуется на уровне $62.37007357*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.04. Актуальная стоимость криптовалюты – $22.60050463*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0133. Криптовалюта сегодня стоит $0.38981868*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.0037. На данный момент актив торгуется на уровне $0.08270226*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1971434-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-28-maya-2022/