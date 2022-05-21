Курсы криптовалют к доллару на 21 мая 2022

По данным блокчейн-экосистемы Binance, ситуация на рынке криптовалют сегодня, 21 мая 2022, следующая.
Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $914.35. Сегодня актив торгуется на уровне $29,614.0678059*.
Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00282 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 21 мая 2022 составляет $0.07268528*.
Курс Ethereum к доллару уменьшился на $54.87. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,988.37390614*.
Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0319. На данный момент актив торгуется на уровне $1.07929741*.
Криптовалюта Litecoin окрепла на $0.40. Актив торгуется на уровне $69.23479498*.
Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.47. Актуальная стоимость криптовалюты – $20.40095793*.
Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0196. Криптовалюта сегодня стоит $0.41899189*.
Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.0021. На данный момент актив торгуется на уровне $0.08494801*.
*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1970380-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-21-maya-2022/