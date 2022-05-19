Курсы криптовалют к доллару на 19 мая 2022

Иллюстративное фото: pixabay.com

По данным блокчейн-экосистемы Binance, ситуация на рынке криптовалют сегодня, 19 мая 2022, следующая.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $630.24. Сегодня актив торгуется на уровне $29,353.305804*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00042 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 19 мая 2022 составляет $0.07112683*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $84.47. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,976.5803209*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.135. На данный момент актив торгуется на уровне $1.0740656*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $3.80. Актив торгуется на уровне $68.62816508*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.92. Актуальная стоимость криптовалюты – $20.34344249*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0186. Криптовалюта сегодня стоит $0.41507583*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.0041. На данный момент актив торгуется на уровне $0.08581883*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Больше о новостях крипторынка вы можете узнать в Telegram-канале «КриптоNUR». Там мы публикуем актуальные курсы популярных криптовалют, рассказываем о ситуации на рынке и объясняем, почему криптовалюты — это не сложно. Подписаться на Telegram-канал можно здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1970004-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-19-maya-2022/