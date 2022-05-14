Курсы криптовалют к доллару на 14 мая 2022

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По данным блокчейн-экосистемы Binance, ситуация на рынке криптовалют сегодня, 14 мая 2022, следующая.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $1,044.30. Сегодня актив торгуется на уровне $30,248.6424393*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00093 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 14 мая 2022 составляет $0.07390612*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $44.52. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,084.41390675*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.2576. На данный момент актив торгуется на уровне $1.10748995*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $0.90. Актив торгуется на уровне $70.15957928*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.10. Актуальная стоимость криптовалюты – $21.07559429*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0109. Криптовалюта сегодня стоит $0.43982968*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.0036. На данный момент актив торгуется на уровне $0.09118395*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1969271-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-14-maya-2022/