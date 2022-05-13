Курсы криптовалют к доллару на 13 мая 2022

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По данным блокчейн-экосистемы Binance, ситуация на рынке криптовалют сегодня, 13 мая 2022, следующая.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $2,220.19. Сегодня актив торгуется на уровне $28,380.25406718*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00162 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 13 мая 2022 составляет $0.07194163*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $128.34. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,932.77175595*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.2995. На данный момент актив торгуется на уровне $0.75525987*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $7.70. Актив торгуется на уровне $61.55425167*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $2.45. Актуальная стоимость криптовалюты – $18.08094947*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0657. Криптовалюта сегодня стоит $0.37913466*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.0144. На данный момент актив торгуется на уровне $0.07988725*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1969109-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-13-maya-2022/