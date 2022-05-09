Курсы криптовалют к доллару на 9 мая 2022

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По данным блокчейн-экосистемы Binance, ситуация на рынке криптовалют сегодня, 9 мая 2022, следующая.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $901.67. Сегодня актив торгуется на уровне $34,183.35284086*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00005 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 9 мая 2022 составляет $0.08578379*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $87.43. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,520.37953197*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0504. На данный момент актив торгуется на уровне $1.33784502*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $1.30. Актив торгуется на уровне $93.47245964*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.42. Актуальная стоимость криптовалюты – $26.60481364*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0103. Криптовалюта сегодня стоит $0.56951355*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.0045. На данный момент актив торгуется на уровне $0.12444916*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1968561-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-9-maya-2022/