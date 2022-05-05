Курсы криптовалют к доллару на 5 мая 2022

Иллюстративное фото: pixabay.com

По данным блокчейн-экосистемы Binance, ситуация на рынке криптовалют сегодня, 5 мая 2022, следующая.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $1,715.17. Сегодня актив торгуется на уровне $39,096.44316552*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.01625 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 5 мая 2022 составляет $0.07997941*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $143.26. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,877.72022833*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.1645. На данный момент актив торгуется на уровне $1.5685619*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $6.00. Актив торгуется на уровне $103.5178278*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $4.89. Актуальная стоимость криптовалюты – $29.86448469*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0331. Криптовалюта сегодня стоит $0.62736535*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.0072. На данный момент актив торгуется на уровне $0.13279193*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Больше о новостях крипторынка вы можете узнать в Telegram-канале «КриптоNUR». Там мы публикуем актуальные курсы популярных криптовалют, рассказываем о ситуации на рынке и объясняем, почему криптовалюты — это не сложно. Подписаться на Telegram-канал можно здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1968096-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-5-maya-2022/