Курсы криптовалют к доллару на 1 мая 2022

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

По данным блокчейн-экосистемы Binance, ситуация на рынке криптовалют сегодня, 1 мая 2022, следующая.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $610.44. Сегодня актив торгуется на уровне $38,225.56247424*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00116 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 1 мая 2022 составляет $0.06322808*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $41.27. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,782.06753942*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.2241. На данный момент актив торгуется на уровне $1.50493871*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $5.20. Актив торгуется на уровне $98.06497886*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $2.62. Актуальная стоимость криптовалюты – $26.94000191*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0284. Криптовалюта сегодня стоит $0.60142569*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.0056. На данный момент актив торгуется на уровне $0.13028099*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1967599-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-1-maya-2022/