Курсы криптовалют к доллару на 29 апреля 2022

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По данным блокчейн-экосистемы Binance, ситуация на рынке криптовалют сегодня, 29 апреля 2022, следующая.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $181.64. Сегодня актив торгуется на уровне $39,678.51012596*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.0002 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 29 апреля 2022 составляет $0.06349904*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $42.17. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,920.36280785*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0472. На данный момент актив торгуется на уровне $1.82009332*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $2.60. Актив торгуется на уровне $102.37356031*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.21. Актуальная стоимость криптовалюты – $31.15407581*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0112. Криптовалюта сегодня стоит $0.64493003*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.0023. На данный момент актив торгуется на уровне $0.13872774*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1967365-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-29-aprelya-2022/