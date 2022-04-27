Курсы криптовалют к доллару на 27 апреля 2022

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

По данным блокчейн-экосистемы Binance, ситуация на рынке криптовалют сегодня, 27 апреля 2022, следующая.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $2,195.01. Сегодня актив торгуется на уровне $39,035.5700509*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00279 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 27 апреля 2022 составляет $0.06341418*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $165.24. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,889.21998753*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.1534. На данный момент актив торгуется на уровне $1.87139999*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $5.20. Актив торгуется на уровне $101.1856661*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $2.94. Актуальная стоимость криптовалюты – $31.70255668*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0471. Криптовалюта сегодня стоит $0.66046237*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.0136. На данный момент актив торгуется на уровне $0.15182234*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1966972-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-27-aprelya-2022/