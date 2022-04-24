Курсы криптовалют к доллару на 24 апреля 2022

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По данным блокчейн-экосистемы Binance, ситуация на рынке криптовалют сегодня, 24 апреля 2022, следующая.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $313.56. Сегодня актив торгуется на уровне $39,657.91913533*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00118 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 24 апреля 2022 составляет $0.0679564*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $9.41. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,951.53076788*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0108. На данный момент актив торгуется на уровне $2.02091194*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $0.40. Актив торгуется на уровне $106.10193149*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.30. Актуальная стоимость криптовалюты – $34.85044006*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0031. Криптовалюта сегодня стоит $0.71088372*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.0005. На данный момент актив торгуется на уровне $0.13467143*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1966504-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-24-aprelya-2022/