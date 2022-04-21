Курсы криптовалют к доллару на 21 апреля 2022

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

По данным блокчейн-экосистемы Binance, ситуация на рынке криптовалют сегодня, 21 апреля 2022, следующая.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $307.44. Сегодня актив торгуется на уровне $41,536.68239609*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00004 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 21 апреля 2022 составляет $0.06280069*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $5.52. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,097.84706614*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0468. На данный момент актив торгуется на уровне $2.13954601*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $0.20. Актив торгуется на уровне $112.35577502*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.01. Актуальная стоимость криптовалюты – $37.09580346*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0142. Криптовалюта сегодня стоит $0.75940262*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.0021. На данный момент актив торгуется на уровне $0.1432238*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1966086-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-21-aprelya-2022/