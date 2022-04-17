Курсы криптовалют к доллару на 17 апреля 2022

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По данным блокчейн-экосистемы Binance, ситуация на рынке криптовалют сегодня, 17 апреля 2022, следующая.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $207.56. Сегодня актив торгуется на уровне $40,349.36441821*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.0001 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 17 апреля 2022 составляет $0.06178022*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $9.48. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,041.08717753*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0252. На данный момент актив торгуется на уровне $2.14585263*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $1.80. Актив торгуется на уровне $112.7527287*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.70. Актуальная стоимость криптовалюты – $37.989867*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.01. Криптовалюта сегодня стоит $0.77760578*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.0042. На данный момент актив торгуется на уровне $0.14382847*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1965411-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-17-aprelya-2022/