Курсы криптовалют к доллару на 6 апреля 2022

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По данным блокчейн-экосистемы Binance, ситуация на рынке криптовалют сегодня, 6 апреля 2022, следующая.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $1,421.02. Сегодня актив торгуется на уровне $45,979.55375927*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00426 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 6 апреля 2022 составляет $0.06962875*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $182.38. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,432.99864945*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.1797. На данный момент актив торгуется на уровне $2.57720446*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $5.00. Актив торгуется на уровне $122.97757608*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $3.55. Актуальная стоимость криптовалюты – $44.71184621*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0173. Криптовалюта сегодня стоит $0.81584951*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.0097. На данный момент актив торгуется на уровне $0.16370986*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1963688-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-6-aprelya-2022/