Курсы криптовалют к доллару на 4 апреля 2022

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По данным блокчейн-экосистемы Binance, ситуация на рынке криптовалют сегодня, 4 апреля 2022, следующая.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $60.48. Сегодня актив торгуется на уровне $46,448.78156827*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00083 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 4 апреля 2022 составляет $0.07272685*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $33.64. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,505.0997976*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0326. На данный момент актив торгуется на уровне $2.7004788*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $0.70. Актив торгуется на уровне $127.08832504*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.42. Актуальная стоимость криптовалюты – $47.14807855*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0022. Криптовалюта сегодня стоит $0.83736376*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.0055. На данный момент актив торгуется на уровне $0.14490461*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1963334-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-4-aprelya-2022/