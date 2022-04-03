Курсы криптовалют к доллару на 3 апреля 2022

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

По данным блокчейн-экосистемы Binance, ситуация на рынке криптовалют сегодня, 3 апреля 2022, следующая.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $657.33. Сегодня актив торгуется на уровне $46,290.54116703*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00348 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 3 апреля 2022 составляет $0.07446168*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $18.60. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,475.40135008*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0509. На данный момент актив торгуется на уровне $2.69030045*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $1.20. Актив торгуется на уровне $125.99899304*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.20. Актуальная стоимость криптовалюты – $46.37169237*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0096. Криптовалюта сегодня стоит $0.83395035*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.0038. На данный момент актив торгуется на уровне $0.1410354*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1963262-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-3-aprelya-2022/