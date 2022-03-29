Курсы криптовалют к доллару на 29 марта 2022

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По данным блокчейн-экосистемы Binance, ситуация на рынке криптовалют сегодня, 29 марта 2022, следующая.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $293.08. Сегодня актив торгуется на уровне $47,399.73115617*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.0013 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 29 марта 2022 составляет $0.07053849*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $58.06. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,362.64388491*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.009. На данный момент актив торгуется на уровне $2.7635002*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $1.30. Актив торгуется на уровне $130.71245555*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $1.03. Актуальная стоимость криптовалюты – $47.91245683*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0005. Криптовалюта сегодня стоит $0.88356315*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.0043. На данный момент актив торгуется на уровне $0.1488675*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1962517-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-29-marta-2022/