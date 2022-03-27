Курсы криптовалют к доллару на 27 марта 2022

Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

По данным блокчейн-экосистемы Binance, ситуация на рынке криптовалют сегодня, 27 марта 2022, следующая.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $318.06. Сегодня актив торгуется на уровне $44,463.08142656*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00276 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 27 марта 2022 составляет $0.06516061*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $35.06. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $3,130.43233995*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0129. На данный момент актив торгуется на уровне $2.60748301*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $2.30. Актив торгуется на уровне $124.29896862*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $1.11. Актуальная стоимость криптовалюты – $47.54794815*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0091. Криптовалюта сегодня стоит $0.8319136*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.0102. На данный момент актив торгуется на уровне $0.13541486*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1962275-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-27-marta-2022/