Курсы криптовалют к доллару на 24 марта 2022

По данным блокчейн-экосистемы Binance, ситуация на рынке криптовалют сегодня, 24 марта 2022, следующая.
Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $645.01. Сегодня актив торгуется на уровне $42,411.38463544*.
Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00038 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 24 марта 2022 составляет $0.06404812*.
Курс Ethereum к доллару увеличился на $69.89. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,994.74992612*.
Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.1571. На данный момент актив торгуется на уровне $2.53814119*.
Криптовалюта Litecoin окрепла на $0.90. Актив торгуется на уровне $120.8622032*.
Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $3.69. Актуальная стоимость криптовалюты – $45.77822425*.
Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.004. Криптовалюта сегодня стоит $0.83080282*.
Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.0147. На данный момент актив торгуется на уровне $0.12972997*.
*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1961882-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-24-marta-2022/