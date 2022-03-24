Курсы криптовалют к доллару на 24 марта 2022

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

По данным блокчейн-экосистемы Binance, ситуация на рынке криптовалют сегодня, 24 марта 2022, следующая.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $645.01. Сегодня актив торгуется на уровне $42,411.38463544*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00038 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 24 марта 2022 составляет $0.06404812*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $69.89. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,994.74992612*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.1571. На данный момент актив торгуется на уровне $2.53814119*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $0.90. Актив торгуется на уровне $120.8622032*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $3.69. Актуальная стоимость криптовалюты – $45.77822425*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.004. Криптовалюта сегодня стоит $0.83080282*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.0147. На данный момент актив торгуется на уровне $0.12972997*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/1961882-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-24-marta-2022/